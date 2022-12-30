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CHP'nin 'İGDAŞ' algılarına EPDK Başkanı'ndan canlı yayında yanıt: Ayrı uygulama varsa pazartesi istifa ederim

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Giriş: 30.12.2022 23:04
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Mustafa Yılmaz, katıldığı canlı yayında, İstanbul'da doğal gaza yapılan zam üzerinden kendisini hedef alan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a yanıt verdi. Yılmaz, "Eğer İGDAŞ’a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim." diye konuştu.
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