11 Mayıs 2023, Perşembe
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Bugün MÜJDE gelebilir... MİLYONLARI ilgilendiriyor! Yüzde 45 memur zammını nasıl etkiler? A Haber'de anlattı
Milyonarca kişinin gözü temmuz ayında. Emekli ve memur temmuzda alacağı zamlı maaşını merak ediyor. Merkez Bankası piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisini açıklamıştı. Buna göre çok hesap yapıldı. Ancak şimdi memur ve emeklinin zamlı maaşı için yeni bir ipucu daha var. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik maaş artışı. Bu artış memur ve emeklileri de benzer bir zam beklentisine soktu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.