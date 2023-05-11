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Haberler Galeri Bugün MÜJDE gelebilir... MİLYONLARI ilgilendiriyor! Yüzde 45 memur zammını nasıl etkiler? A Haber'de anlattı

Bugün MÜJDE gelebilir... MİLYONLARI ilgilendiriyor! Yüzde 45 memur zammını nasıl etkiler? A Haber'de anlattı

Milyonarca kişinin gözü temmuz ayında. Emekli ve memur temmuzda alacağı zamlı maaşını merak ediyor. Merkez Bankası piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisini açıklamıştı. Buna göre çok hesap yapıldı. Ancak şimdi memur ve emeklinin zamlı maaşı için yeni bir ipucu daha var. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik maaş artışı. Bu artış memur ve emeklileri de benzer bir zam beklentisine soktu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.05.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 10:07
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Bugün MÜJDE gelebilir... MİLYONLARI ilgilendiriyor! Yüzde 45 memur zammını nasıl etkiler? A Haber’de anlattı

Kamu işçisine toplu sözleşmeyle verilen yüzde 45'lik zammın ardından sıra geldi memur ve emeklerin maaş zammına.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün MÜJDE gelebilir... MİLYONLARI ilgilendiriyor! Yüzde 45 memur zammını nasıl etkiler? A Haber’de anlattı

MEMURUN BEKLENTİSİ DE YÜZDE 45

Gözler temmuz ayında. Ama Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinden, temmuzda memur ve memur emeklisine yüzde 19.18'lik SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ise yüzde 21.43 zam sinyali gelmişti.

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Bugün MÜJDE gelebilir... MİLYONLARI ilgilendiriyor! Yüzde 45 memur zammını nasıl etkiler? A Haber’de anlattı

Kamu işçilerine yapılan yüzde 45'lik artış ise şimdi yeni referans oldu.

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Bugün MÜJDE gelebilir... MİLYONLARI ilgilendiriyor! Yüzde 45 memur zammını nasıl etkiler? A Haber’de anlattı

Memur ve memur emeklilerinin 4 aylık TÜFE çerçevesinde maaş zammı oranı %12,68 buna son 2 ayın yani mayıs ve haziran aylarının TÜFE'si de eklenecek ayrıca bir de refah payı beklentisi var.

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Bugün MÜJDE gelebilir... MİLYONLARI ilgilendiriyor! Yüzde 45 memur zammını nasıl etkiler? A Haber’de anlattı

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 21,43 enflasyon farkı beklentisi ise yüzde 13,43. Bu da memur ve memur emeklisine en az yüzde 25'lik zam anlamına geliyordu.