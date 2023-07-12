Borsada 'zirve' etkisi! Borsa İstanbul 'NATO zirvesi dopingi' ile rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 oranında yükselerek günü 6.362,93 puanla sonlandırdı ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda, 6.386,84 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviye rekorunu kırdı. Öte yandan altın fiyatlarından yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki Borsa İstanbul'da 9 gündür süren yükseliş devam eder mi? Borsada Litvanya etkisi mi? Borsa'da yükseliş devam eder mi? Altında yön ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

BORSA İSTANBUL DÜNYA İKİNCİSİ

ÜLKE BORSA KAZANCI (YIL)

ARJANTİN YÜZDE 382

TÜRKİYE YÜZDE 140

ALMANYA YÜZDE 26

JAPONYA YÜZDE 25

ABD NEW YORK YÜZDE 25

ABD NASDAQ YÜZDE 25

ABD DOW JONES YÜZDE 11