12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Borsada 'zirve' etkisi! Borsa İstanbul 'NATO zirvesi dopingi' ile rekor kırdı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,48 oranında yükselerek günü 6.362,93 puanla sonlandırdı ve tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Aynı zamanda, 6.386,84 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviye rekorunu kırdı. Öte yandan altın fiyatlarından yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki Borsa İstanbul'da 9 gündür süren yükseliş devam eder mi? Borsada Litvanya etkisi mi? Borsa'da yükseliş devam eder mi? Altında yön ne olur? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
BORSA İSTANBUL DÜNYA İKİNCİSİ
ÜLKE BORSA KAZANCI (YIL)
ARJANTİN YÜZDE 382
TÜRKİYE YÜZDE 140
ALMANYA YÜZDE 26
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ABD NEW YORK YÜZDE 25
ABD NASDAQ YÜZDE 25
ABD DOW JONES YÜZDE 11