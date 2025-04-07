Borsada sert düşüşün şifreleri A Para’da! Cüneyt Paksoy yorumladı

Borsa İstanbul haftaya sert bir düşüşle başladı. BIST 100 endeksindeki gerileme, yatırımcıların kafasında “Neden düşüyoruz?” sorusunu akıllara getirdi. A Para canlı yayınına katılan stratejist Cüneyt Paksoy hem teknik seviyeleri hem de piyasanın arka planında etkili olan yerli ve küresel gelişmeleri detaylı biçimde ele aldı. Paksoy’un değerlendirmeleri, özellikle yön arayışındaki yatırımcılara önemli sinyaller sundu.

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