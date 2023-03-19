Borda yeni dönem başlıyor! Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu A Haber'de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir Bandırma'da Bor Karbür Tesisi'nin açılışını yapacak. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu konu ile ilgili açıklamalardan bulundu.

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