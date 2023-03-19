19 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Borda yeni dönem başlıyor! Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu A Haber'de anlattı

Borda yeni dönem başlıyor! Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu A Haber'de anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.03.2023 15:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir Bandırma'da Bor Karbür Tesisi'nin açılışını yapacak. Detaylar A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Bor Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdulkerim Yörükoğlu konu ile ilgili açıklamalardan bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ramazan’da kırmızı etin fiyatı kaç TL olacak?
Ramazan'da kırmızı etin fiyatı kaç TL olacak?
Borda yeni dönem başlıyor
Borda yeni dönem başlıyor
Milli gurur Togg’a sipariş yağdı!
Milli gurur Togg’a sipariş yağdı!
0,79 faiz oranı 10 yıl vade!
0,79 faiz oranı 10 yıl vade!
6 farklı kredi desteği!
6 farklı kredi desteği!
Türk bankaları sapasağlam
Türk bankaları sapasağlam
Ödeme planı nasıl?
Ödeme planı nasıl?
İşte yeni destek paketinin önemi...
İşte yeni destek paketinin önemi...
Kılıçdaroğlu’nun IMF vaadini hatırlattı!
Kılıçdaroğlu'nun IMF vaadini hatırlattı!
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi!
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi!
Ev sahipleri dikkat! Son gün 31 Mart
Ev sahipleri dikkat! Son gün 31 Mart
Dünya yeni bir krize mi giriyor?
Dünya yeni bir krize mi giriyor?
Daha Fazla Video Göster