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Beyaz bentonitin dünyadaki merkezi: Ünye

İHA
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Giriş: 20.12.2021 12:00
Maden Mühendisi Hamit Tecer, beyaz bentonitte Ünye’nin artık bir dünya merkezi haline geldiğini belirterek, “Ünye ve Fatsa bölgesi arası dünyanın en büyük beyaz bentonit yatakları olarak biliniyor. Dolayısıyla artık beyaz bentonit ile iş yapan bütün firmalar burayı biliyor ve burayla iş yapmak istiyor. İhracat açısından değerlendirecek olursak gün geçtikçe artan bir ivme var” dedi.
Bentonitin dünyadaki merkezi: Ünye
Bentonitin dünyadaki merkezi: Ünye
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