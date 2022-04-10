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Bayram ikramiyesi ne kadar artacak? Ne kadar zam yapılacak? İşte 3 formül

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Giriş: 10.04.2022 08:57
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyelerin Nisan ayının son haftasında hesaplara yatması bekleniyor. Emeklinin asıl merak ettiği ise 1.100 liralık bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı. İkramiyelerin artırılması için AK Parti kurmayları alternatifli bir çalışma yapıyor.
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Bayram ikramiyesi ne kadar artacak?
Bayram ikramiyesi ne kadar artacak?
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