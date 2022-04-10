10 Nisan 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bayram ikramiyesi ne kadar artacak? Ne kadar zam yapılacak? İşte 3 formül
Emeklilerin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. İkramiyelerin Nisan ayının son haftasında hesaplara yatması bekleniyor. Emeklinin asıl merak ettiği ise 1.100 liralık bayram ikramiyesinin bu yıl ne kadar olacağı. İkramiyelerin artırılması için AK Parti kurmayları alternatifli bir çalışma yapıyor.