10 Mart 2025, Pazartesi
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Bayram ikramiyesi için A Haber'de flaş öneri: 10-15 bin lira konuşabiliriz! Çok yüksek ikramiye olur
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Rakamın bugün açıklanması beklenirken Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında ikramiyelerle ilgili bir öneride bulundu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise ikramiye için rakam verdi.