Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

"ÖNERİM HAKİKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI"

Artık SGK yazılımı itibariyle biraz bunun üzerinde çalışması lazım bu ayrışmayı yapması lazım. Önümüzdeki dönemde en alt gelir gruplarını destekleyecek farklı bir politikaya çevirmekte fayda var bence bu konuyu. Bu sosyal destek bakımından Sayın Cumhurbaşkanının geliştirdiği çok önemli bir proje hele bu enflasyonlu dönemde vazgeçilmez derecede önemli ama hakikatten ihtiyacı olanları da belirlememiz gereken bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum benim şahsi kanaatim.

Benim önerim hakiki ihtiyaç sahiplerine bu bayram ikramiyesinin ulaşması. Burada ana amaç ihtiyaç sahibi ve toplumun en kırılgan kesimlerine ulaşmak olmalı.