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Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Rakamın bugün açıklanması beklenirken Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında ikramiyelerle ilgili bir öneride bulundu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise ikramiye için rakam verdi.

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Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:18
Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesine yapılacak zamda. Geçen yıl yüzde 50'lik artışla 3 bin liraya yükselen ikramiyelerin bu yıl ne kadar olacağı merak ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN A HABER'DE FLAŞ ÖNERİ

15 maddelik torba yasa teklifine eklenecek olan bayram ikramiyesi için masada farklı senaryolar var. Bugün ise Kabine'de görüşülecek başlıklar arasında.

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

Bayram ikramiyesi konusu A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programında masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Müderrisoğlu ikramiyelerle ilgili bir öneride bulundu. Erdem ise ikramiyenin ne kadar olacağı ile ilgili rakam verdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

NE KADAR OLACAK?

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Bugün emeklilerin bayram ikramiyesi konusu da önemli bir başlık olacak. Meclis'e bir torba yasa teklifi sunulacak. Emekli ikramiyeleri 2018'de başlamıştı. 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması gerekiyor.

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

"BÜTÜN EMEKLİLERE ÖDENMELİ Mİ?"

Benim orada bir önerim var. Bütün emeklilere acaba bayram ikramiyesi ödenmeli mi? Yoksa bayram ikramiyesi asgari ücrete kadar olan emekliler için ödenip diğerleri için bir fedakarlık düşünülebilir mi?

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

"AYNI İKRAMİYENİN İÇİNDE TUTMAK NE KADAR DOĞRU?"

Çünkü bugün Türkiye'nin öyle zenginleri var ki emekli statüsündeler ve onlar da emekli aylığı alıyorlar ve bunların içinde 50 bin liraya yakın emekli aylığı alanlar da var. Dolayısıyla 14 bin 500 lira civarında alanla 50 bin lira alanı aynı bayram ikramiyesinin içinde tutmak ne kadar doğru?

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

"ÖNERİM HAKİKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI"

Artık SGK yazılımı itibariyle biraz bunun üzerinde çalışması lazım bu ayrışmayı yapması lazım. Önümüzdeki dönemde en alt gelir gruplarını destekleyecek farklı bir politikaya çevirmekte fayda var bence bu konuyu. Bu sosyal destek bakımından Sayın Cumhurbaşkanının geliştirdiği çok önemli bir proje hele bu enflasyonlu dönemde vazgeçilmez derecede önemli ama hakikatten ihtiyacı olanları da belirlememiz gereken bir aşamada olduğumuzu düşünüyorum benim şahsi kanaatim.

Benim önerim hakiki ihtiyaç sahiplerine bu bayram ikramiyesinin ulaşması. Burada ana amaç ihtiyaç sahibi ve toplumun en kırılgan kesimlerine ulaşmak olmalı.

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

"60 BİN LİRA EMEKLİ AYLIĞI ALAN DA VAR"

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem: Bence güzel bir teklif inşallah olur. 50 bin lira alan emekli de var 60 bin lira emekli de var aylık. Ama 14 bin 460 lira alan da var. Orada asgari ücret güzel bir ölçü olabilir.

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

"10-15 BİN LİRA KONUŞABİLİRİZ"

Bir yandan hem çalışıp hem emekli olanlar da var. Dolayısıyla en az emekli maaşı baz alınabilir. Asgari ücret baz alınabilir. Bence yüksek maaş alan emeklilerin de buna itiraz edeceklerini düşünmüyorum. Bugün 4 bin lira konuşuyoruz. O zaman 10 bin lira - 15 bin lira konuşabiliriz. Oradaki bütçe değişmez. 100 milyar liraysa mesela bayram ikramiyesi bütçesi yine 100 milyar lira olur ama 16 milyona bölünmez de 3 milyona bölünür. Dolayısıyla çok yüksek ikramiye olur. Bence güzel bir teklif.

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

Bizde ne zaman böyle bir şey yapılsa bir kesimin hayrına birileri çıkıp anayasanın eşitlik ilkesinden bahseder dava açılmazsa yasal bir düzenlemeyle bu yapılabilir.

Bu bir sosyal ödeme. Dolayısıyla sosyal ödeme olduğu için de ihtiyacı olan sosyal kesimlerin daha çok faydalanması çok güzel bir teklif. İnşallah bu tartışılır.

Bu konuda da bir yasal düzenleme gerekecek.

Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Beklentim 4.500 TL civarında bir rakam olması. Toplamda da 9 bin TL. Ama 4 bin TL rakamı da konuşuluyor. Bugün Kabine ona karar verecektir.

İKRAMİYE 4 BİN 500 LİRA MI OLACAK?
Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?

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