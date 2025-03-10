10 Mart 2025, Pazartesi
Emekli bayram ikramiyesi için A Haber canlı yayınında flaş öneri: Aynı ikramiye içinde tutmak ne kadar doğru?
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Kabine Toplantısı'na çevrildi. Rakamın bugün açıklanması beklenirken Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında ikramiyelerle ilgili bir öneride bulundu. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise ikramiye için rakam verdi.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:18