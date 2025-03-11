Bayram ikramiyesi artabilir mi? Faruk Erdem’den 27 bin TL’lik formül

Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu. İkramiye miktarı bin liralık zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Buna ilişkin kanun teklifi de Meclis'e sunuldu. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem 27 bin liralık formül için yetkililere çağrı yaptı.

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