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Bayram ikramiyesi artabilir mi? Faruk Erdem’den 27 bin TL’lik formül

Bayram ikramiyesi artabilir mi? Faruk Erdem'den 27 bin TL’lik formül

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 13:04
Güncelleme:11.03.2025 13:19
Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesine yapılacak zam belli oldu. İkramiye miktarı bin liralık zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıktı. Buna ilişkin kanun teklifi de Meclis'e sunuldu. Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem 27 bin liralık formül için yetkililere çağrı yaptı.
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Bayram ikramiyesi artabilir mi? Faruk Erdem’den 27 bin TL’lik formül
Bayram ikramiyesine Faruk Erdem’den 27 bin TL’lik formül
Bayram ikramiyesine Faruk Erdem'den 27 bin TL’lik formül
Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira
Emekli bayram ikramiyesi 4 bin lira
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