21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan’den emeklilere zam sinyali! Emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliler için de müjdeli bir haber verdi. Başkan Erdoğan "Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız." dedi. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ekonomiye dair sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal değerlendirdi.