Başkan Erdoğan'dan memura temmuzda ZAM MÜJDESİ: En düşük memur maaşı da 22 bin TL’yi bulacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "En düşük memur maaşı da 22 bin TL’yi bulacak." ifadelerini kullandı.

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