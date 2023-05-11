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Başkan Erdoğan'dan memura temmuzda ZAM MÜJDESİ: En düşük memur maaşı da 22 bin TL’yi bulacak

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Giriş: 11.05.2023 13:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "En düşük memur maaşı da 22 bin TL’yi bulacak." ifadelerini kullandı.
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