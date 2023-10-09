Başkan Erdoğan’dan EMEKLİLERE müjde: 5 BİN TL ÖDENECEK

Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardınan önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere müjde veren Başkan Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme kararı aldık. Çalışan emekliler düzenlemenin dışında tutulacak." ifadelerini kullandı.

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