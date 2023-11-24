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Başkan Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi! Tarih vererek duyurdu

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Giriş: 24.11.2023 18:53
Güncelleme:24.11.2023 18:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan çalışan emeklilere ikramiye müjdesi vererek, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
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