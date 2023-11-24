Başkan Erdoğan'dan çalışan emekliye ikramiye müjdesi! Tarih vererek duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan çalışan emeklilere ikramiye müjdesi vererek, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla 5 bin lira ilave ödeme kararı almıştık. Düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve esnaf emeklerinin de olduğu 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.