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20.04.2020

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Sancaktepe’deki salgın hastanesinin yapımı devam ediyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki havaalanının olduğu alanda salgın hastaneleri yapılacağını belirtmişti. Sancaktepe’de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastane inşaatında demir kolonların konulduğu ve bazı bölümlerin tamamlandığı görüldü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı hastanenin plan proje çalışmasının devam ettiğini ve Sancaktepe'deki havaalanının olduğu bölgede de bin yataklı hastane yapılacağını belirtti.

Başkan Erdoğan hastanelerin 45 günde bitirileceğini ve vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi. Sancaktepe'de yapılacak hastanenin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hastanenin inşaatında demir kolonların konulduğu, ayrıca inşaatın bazı kısımlarının da bittiği görüldü.

BAŞKAN ERDOĞAN HAVADAN İNCELEDİ
Başkan Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

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