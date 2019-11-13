Bakıcı desteği ve kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye her ay bin 300 TL verilecek

Çalışan annelerin beklediği haber geldi. 3 bin 700 anneye ayda bin 300 TL verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),Avrupa Birliği (AB) desteği ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3700 kadına, 32 aya kadar ayda bin 300 TL çocuk bakım desteği sağlayacak. Destekten yararlanmak için başvurular bugün başladı. Binlerce kadının iş hayatına katılımını sağlayacak projenin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Peki, bakıcı desteği başvurusu nasıl, nereden yapılır? Çalışan anneye bakıcı desteği şartları neler? İşte detaylar…

BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bakanlığın eğitim vereceği bakıcıların seçilmesi halinde geçerli olacak olan çalışan anne bakıcı desteği başvurusu, 13 Kasım Çarşamba günü 14.00 itibariyle alınmaya başlıyor.



Bakıcı desteği başvurusu için anneler, 13 Kasım Çarşamba günü E-Devlet şifrelerini kullanarak ön kayıt oluşturabilecek.



Bu aşamada Ankara, İstanbul ve İzmir için geçerli olacak olan bakıcı desteği, ön kaydını başarı ile tamamlayan 3 bin 700 anneye kaydını yaptırmak üzere randevu verilmesi ile resmi olarak başlayacak.



KONTENJAN SAYISI BELİRLENDİ



Toplam 3 bin 700 anneye 26 milyon Euro destek sağlanacak olan projede, ilk başvuru sırasına göre kesin ve yedek listeler oluşturulacak.



İstanbul için kontenjan sayısı 2 bin 100 olarak açıklanırken, bu rakam Ankara ve İzmir için 800 olacak.



Bu Proje ile Sosyal Güvenlik Kurumu aylık 200 Euro Çalışan Anne Desteği, Bekar ve özel gereksinimli çocuğu olan annelere ise aylık 250 Euro desteği sağlayacak.



BAŞVURU E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK



SGK'nın çalışan anneler için Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü bir diğer proje olan kreş desteği için de başvurular E-Devlet üzerinden alınabiliyor.

KREŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



15 Ekim tarihinde başlayan başvuru, sadece çalışan anneleri kapsadığı için kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında 4/a sigortalısı olarak tam zamanlı çalışıyor olmak önem arz edecek.



Proje pilot illerde gerçekleşeceği için Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden birisinde ikamet ediyor olmanız başvuru için en kritik etmenlerden birisi olacak.



Projeden destek alabilmek için çocuğunuzu çocuğunuzu Proje uygulama illerindeki kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine göndermeniz gerekmektedir.