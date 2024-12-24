Bakan Şimşek’ten Para Sohbetleri’nde net enflasyon mesajı: Düşüş sürüyor, bazı adımlar atacağız!

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutan 4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri, bugün Turkuvaz Medya Merkezi’nde düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek '2025'te en büyük hedefimiz dezenflasyon' dedi. Bakan Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ın endişe kaynağı olmaktan çıktığını belirterek 'TL'ye güven arttı' şeklinde konuştu. Enflasyon düştüğünü belirten Bakan Şimşek 'Enflasyon düşüyor düşmeye de devam edecek. Enflasyon hedefiyle ilgili bazı alanlarda adım atacağız' mesajını verdi. İşsizlik oranlarına ilişkin konuşan Bakan Şimşek 'İşsizlik oranlarında son yılların en düşük seviyesi görüldü.' dedi.

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