17 Aralık 2024, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Ekonomi Videoları Bakan Şimşek'ten asgari ücret mesajı
Bakan Şimşek’ten asgari ücret mesajı

Bakan Şimşek'ten asgari ücret mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.12.2024 09:50
Güncelleme:17.12.2024 09:50
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek, sunumunda asgari ücrete yapılacak zam oranına da değinirken; enflasyona ezdirilmeyeceği mesajını verdi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda stokların düşüşe devam ettiğini belirten Şimşek, 'KKM, tam 68 haftadır kesintisiz şekilde düşüyor. KKM stoku geçen sene 3,4 trilyon lirayla zirvedeydi, bugün itibarıyla 1,2 trilyon liranın altına düştü.' ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek’ten asgari ücret mesajı
Bakan Şimşek’ten asgari ücret mesajı
Bakan Şimşek'ten asgari ücret mesajı
Asgari ücrette olası zam senaryoları
Asgari ücrette olası zam senaryoları
Dönüşler kiraları etkiler mi?
Dönüşler kiraları etkiler mi?
Poşet 1,5 lira olacak iddialarına yalanlama
“Poşet 1,5 lira olacak” iddialarına yalanlama
Asgari ücrette zam maratonu
Asgari ücrette zam maratonu
Asgari ücrette ikinci randevu sona erdi
Asgari ücrette ikinci randevu sona erdi
A Haber’de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır
A Haber'de oran verdi: Bunun üstünde olacaktır
Asgari ücret bugün belli olur mu?
Asgari ücret bugün belli olur mu?
Asgari ücret için net rakam verdi
Asgari ücret için net rakam verdi
Enerjide stratejik yeni hamle
Enerjide stratejik yeni hamle
Emekli ne kadar zam alacak?
Emekli ne kadar zam alacak?
Asgari ücrette zam maratonu! İşte masadaki senaryolar
Asgari ücrette zam maratonu! İşte masadaki senaryolar
Daha Fazla Video Göster