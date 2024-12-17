Bakan Şimşek’ten asgari ücret mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Şimşek, sunumunda asgari ücrete yapılacak zam oranına da değinirken; enflasyona ezdirilmeyeceği mesajını verdi. Kur Korumalı Mevduat (KKM) konusunda stokların düşüşe devam ettiğini belirten Şimşek, 'KKM, tam 68 haftadır kesintisiz şekilde düşüyor. KKM stoku geçen sene 3,4 trilyon lirayla zirvedeydi, bugün itibarıyla 1,2 trilyon liranın altına düştü.' ifadelerini kullandı.