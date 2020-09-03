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Bakan Selçuk duyurdu: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başladı

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Giriş: 03.09.2020 14:21
Güncelleme:03.09.2020 14:34
Sond dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.

Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı.Ödemeler, T.C. kimlik numarasına göre yatırılacak. Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak.

Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

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