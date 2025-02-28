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Bakan Mehmet Şimşek’ten büyüme ve işsizlik verisi değerlendirmesi

Bakan Mehmet Şimşek'ten büyüme ve işsizlik verisi değerlendirmesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 12:53
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız program ile sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e ilişkin büyüme verileri ve Ocak 2025'e ait işgücü istatistiklerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız program ile sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz." dedi.

Şimşek'in paylaşımının devamı:
2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük.

Dolar cinsi milli gelir (Mehmet Şimşek/X)

Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8'e indi.

Cari açık (Mehmet Şimşek/X)

İşgücü piyasası güçlü görünümünü korudu. İstihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine geriledi.

Büyümeye katkı (Mehmet Şimşek/X)

İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5'e ulaştı.

İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı (Mehmet Şimşek/X)

2025 yılında ülkemiz açısından küresel ve yurtiçi koşulların daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

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