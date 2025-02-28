Bakan Mehmet Şimşek’ten büyüme ve işsizlik verisi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız program ile sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'e ilişkin büyüme verileri ve Ocak 2025'e ait işgücü istatistiklerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız program ile sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştırıyoruz." dedi.

Şimşek'in paylaşımının devamı:

2024 yılında iç talebin 2,1 puan, net dış talebin 1,1 puan katkısıyla yüzde 3,2 büyüdük.





Dış kırılganlıkların azaltılmasında önemli bir mesafe katettik. Cari açığın milli gelire oranı yüzde 0,8'e indi.





İşgücü piyasası güçlü görünümünü korudu. İstihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine geriledi.





İşgücü ödemelerinin gayri safi katma değer içindeki payı son çeyrekte tarihi yüksek seviyesi olan yüzde 40,5'e ulaştı.





2025 yılında ülkemiz açısından küresel ve yurtiçi koşulların daha destekleyici olmasını öngörüyoruz. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmek için ülkemizin yapısal dönüşümünü hızlandıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.