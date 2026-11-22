Çatladıkapı'nın bilinmeyen hikayesi! Tarih, sanat ve mahalle kültürü bir arada

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Tarihi Yarımada'nın Marmara kıyısında yer alan Çatladıkapı, tarihi yapıları, dar sokakları ve kendine özgü dokusuyla dikkat çekiyor. Bizans döneminden Osmanlı'ya uzanan geçmişiyle öne çıkan semtte, yaklaşık 1.500 yıllık Küçük Ayasofya Camii de bulunuyor. Semtin 35 yıllık sakinleri, geçmişten günümüze yaşanan değişimi anlatırken geleneksel Osmanlı el sanatlarından sedefkarlık da Fatma Hanım'ın ellerinde yaşatılmaya devam ediyor. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve kameraman Ömer Er, Çatladıkapı'nın tarihi sokaklarını, semt sakinlerinin günlük yaşamını ve geleneksel sedefkarlık sanatını Yaşayan İstanbul programı kapsamında ekranlara taşıdı.