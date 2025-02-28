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2025'in ilk işsizlik oranı belli oldu! 25 bin kişi daha azaldı | Ocak 2025 işgücü istatistikleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 10:17
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2025’in ilk işsizlik oranı belli oldu! 25 bin kişi daha azaldı | Ocak 2025 işgücü istatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'in ilk işgücü istatistiklerine ait verileri açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ocak 2025'te işsiz sayısı bir önceki aya göre 25 bin kişi azaldı. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,4'e geriledi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 25 bin kişi azalarak 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ocak 2023 - Ocak 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Ocak 2023 - Ocak 2025 (%) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,2 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 195 bin kişi azalarak 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %49,2 oldu. Bu oran erkeklerde %66,4 iken kadınlarda %32,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ocak 2023 - Ocak 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Ocak 2023 - Ocak 2025 (%) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 219 bin kişi azalarak 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak %53,7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,0 iken kadınlarda %36,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %14,9 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %10,6, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ocak 2025 (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Ocak 2025 (TÜİK)

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,4 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,4 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak 2023 - Ocak 2025 (Saat) (TÜİK)Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ocak 2023 - Ocak 2025 (Saat) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,1 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %28,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %18,9 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ocak 2023 - Ocak 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Ocak 2023 - Ocak 2025 (%) (TÜİK)

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2025’in ilk işsizlik oranı belli oldu! 25 bin kişi daha azaldı | Ocak 2025 işgücü istatistikleri 2025’in ilk işsizlik oranı belli oldu! 25 bin kişi daha azaldı | Ocak 2025 işgücü istatistikleri 2025’in ilk işsizlik oranı belli oldu! 25 bin kişi daha azaldı | Ocak 2025 işgücü istatistikleri
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