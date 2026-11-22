Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş aramızdan ayrılalı 14 yıl oldu! İşte usta sanatçının hayat hikayesi
Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden, bağlamanın büyük ustası Neşet Ertaş'ın aramızdan ayrılışının üzerinden 14 yıl geçti. Yoksulluk, mücadele ve sanatla geçen 74 yıllık ömrüne sayısız eser sığdıran usta sanatçı, bağlama çalmayı babası Muharrem Ertaş'tan öğrendi. İlk plağıyla adını duyuran, geçirdiği felç nedeniyle parmaklarını kullanamaz hale gelen ve tedavi için Almanya'ya giden Ertaş, 22 yıllık memleket hasretinin ardından Türkiye'ye döndü. UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazineleri listesine giren ve eserleriyle milyonların gönlünde yer edinen Neşet Ertaş, geride unutulmaz bir müzik mirası bıraktı. Bozkırın Tezenesi'nin çocukluğundan sanat hayatına, gurbet yıllarından unutulmaz anılarına uzanan yaşam öyküsü, Aslı Bilger Kutludağ'ın sunumuyla A Haber'in Nostalji programında ekranlara taşındı.
Erkan SevenlerEditör
Erkan Sevenler ahaberinternet@ahaber.com.tr