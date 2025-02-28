18 çeyrektir kesintisiz büyüme! TÜİK 2024 yılı büyüme oranlarını açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'e ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3,2 büyüdü. Gelen verilerle birlikte Türkiye ekonomisi 18 çeyrektir kesintisiz şekilde büyümeye devam etti.
Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2024 yılında bir önceki yıla göre %3,2 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2024 yılında bir önceki yıla göre %63,5 artarak 43 trilyon 410 milyar 514 milyon TL oldu.
KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2024 YILINDA 507 BİN 615 TL OLDU
Kişi başına GSYH 2024 yılında cari fiyatlarla 507 bin 615 TL, ABD doları cinsinden 15 bin 463 olarak hesaplandı.
İNŞAAT SEKTÖRÜ 2024 YILINDA %9,3 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %9,3, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %7,7, finans ve sigorta faaliyetleri %4,9, tarım %3,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri %3,4, hizmetler %3,1, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,8, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,4, diğer hizmet faaliyetleri %1,2 ve sanayi %0,5 arttı.
(1) A-Tarım, ormancılık ve balıkçılık,BCDE-Sanayi,F-İnşaat,GHI-Hizmetler,J-Bilgi ve iletişim,K-Finans ve sigorta faaliyetleri,L-Gayrimenkul faaliyetleri,MN-Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri,OPQ-Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri,RST-Diğer hizmet faaliyetleri.
GSYH 2024 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %3,0 ARTTI
GSYH 2024 yılının dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,0 arttı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ GSYH ZİNCİRLENMİŞ HACİM ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE %1,7 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,1 arttı.
GSYH 2024 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 12 TRİLYON 704 MİLYAR 50 MİLYON TL OLDU
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %49,0 artarak 12 trilyon 704 milyar 50 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 369 milyar 368 milyon olarak gerçekleşti.
HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2024 YILINDA %3,7 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2024 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının cari fiyatlarla GSYH içindeki payı %59,2 oldu.
HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2024 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %3,9 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %3,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %1,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %6,1 arttı.
MAL VE HİZMET İHRACATI 2024 YILINDA %0,9 ARTARKEN İTHALATI %4,1 AZALDI
Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre 2024 yılında mal ve hizmet ihracatı %0,9 artarken ithalatı %4,1 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %2,0 azalırken ithalatı %1,6 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2024 YILINDA %90,0 ARTTI
İşgücü ödemeleri 2024 yılında bir önceki yıla göre %90,0 artarken, net işletme artığı/karma gelir %46,5 arttı. 2024 yılının dördüncü çeyreğinde ise işgücü ödemeleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %75,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir %35,9 arttı.
İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI 2024 YILINDA %37,9 OLDU
İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %32,5 iken bu oran 2024 yılında %37,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,0 iken %42,2 oldu.
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