Trump ve Şi'den Putin'e Ukrayna desteği! Avrupa'nın direnci kırıldı mı?

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Avrupa'nın Ukrayna konusundaki tutumu yeniden gündeme geldi. Avrupa'nın Ukrayna'ya verdiği destekte geri adım atıp atmayacağı ve savaşın geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Avrupa'nın bundan sonraki muhtemel hamlelerini A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.