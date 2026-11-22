Öğretmenler Günü için çiçekçilerde yoğun mesai! Öğrenciler en çok hangi çiçekleri tercih ediyor?

24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde Ankara'daki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Öğretmenlerine çiçekle teşekkür etmek isteyen öğrenciler ve veliler, çiçekçilerin yolunu tutuyor. Artan talep nedeniyle çiçekçiler yoğun mesai harcarken öğrencilerin en çok hangi çiçekleri tercih ettiği de merak konusu oluyor. Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, sektördeki hazırlıkları ve Öğretmenler Günü öncesinde yaşanan yoğunluğu değerlendirdi. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Barış Yar, Ankara'daki çiçekçilerde yaşanan Öğretmenler Günü yoğunluğunu A Haber canlı yayınında ekranlara taşıdı.