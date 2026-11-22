Üzüm reçelinden lor böreğine! Mersin'de yöresel kahvaltıda lezzet şöleni

Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı İhsaniye köyü, birbirinden farklı yöresel lezzetlerin buluştuğu kahvaltı sofralarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hardal otundan tulum peynirine, lor salatasından kuru domatese, üzüm ve armut reçelinden lor peynirli böreğe kadar pek çok ürünün yer aldığı sofralarda ev yapımı lezzetler öne çıkıyor. Köydeki ekşi mayalı ekmekler ise geçmişte Girit Adası'ndan getirilen mayayla hazırlanıyor. Hafta sonu kahvaltıları için hazırlıklara cuma gününden başlayan Cemile Şen, geleneksel tarifleri yaşatmaya devam ediyor. Köyü ziyaret edenler de yöresel kahvaltının farklı lezzetlerini deneyimleme fırsatı buluyor. A Haber muhabiri Mehmet Miras ve kameraman Okan Can Şapkayalı, İhsaniye köyünde hazırlanan yöresel kahvaltı sofrasını, geleneksel lezzetleri ve Girit mutfağından günümüze taşınan yemek kültürünü ekranlara taşıdı.