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AYM ek MTV'yi iptal edecek mi?

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Giriş: 25.09.2023 14:31
Anayasa Mahkemesi'nin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni görüşeceği tarih belli oldu. Yüksek mahkeme, konuyu 28 Eylül günü masaya yatıracak. İşte ayrıntılar...
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