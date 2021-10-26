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Avrupa’da otomotiv sektöründe otomotiv krizi! Çin Avrupa’ya tedariği durdurdu

A Haber
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Giriş: 26.10.2021 14:52
Magnezyum stokları eriyen Avrupa’da otomotiv sektöründe tehlike çanları çalıyor. Çin’in yıl sonuna kadar Avrupa’ya magnezyum tedariğini kesmesi sektörü durma noktasına getirecek. Stokların kasım sonunda biteceği uyarısı yapan Avrupalı sanayi örgütleri Çin ile masaya oturulması ve AB yönetimine acil harekete geçmesi noktasında uyardı.
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