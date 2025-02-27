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ATM’den para çekmeye yeni kural! Yüzü görünmeyen para çekemeyecek

ATM'den para çekmeye yeni kural! Yüzü görünmeyen para çekemeyecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 11:27
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemleriyle ilgili birçok köklü değişiklik yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak. Yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM'lerde işlem yapamayacak. Yeni düzenlemeyle Türk vatandaşlarının artık en fazla üç, yabancıların ise bir mobil haberleşme hattı olabilecek.
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ATM’den para çekmeye yeni kural! Yüzü görünmeyen para çekemeyecek
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