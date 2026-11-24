Piyasalarda son durum! Borsa, altın ve gümüşte düşüş
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,25 değer kaybederek günü 10.965 puandan tamamladı. Dolar/TL 50,62, Euro/TL ise 55,65 seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı yüzde 2'lik düşüşle 3.565 dolara gerilerken gram altın 5.806 lira seviyesinde seyretti. Brent petrol 86 dolara gerilerken gümüşte de yüzde 5,22'lik düşüş yaşandı. Piyasalardaki son durum A Haber ekranlarında aktarıldı.
Serhat MalkırEditör
Serhat Malkır ahaberinternet@ahaber.com.tr