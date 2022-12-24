24 Aralık 2022, Cumartesi
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Asgari ücrete ara zam yapılır mı? Asgari ücret enflasyona yansır mı?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin işçilerin büyük çoğunluğu tarafından olumlu karşılandığını belirterek ihtiyaç halinde ara zam yapılabileceğinin sinyalini verdi. Bakan Bilgin, memur ve emeklilere de enflasyonun üzerinde artış yapacaklarını söyledi.