Asgari ücret maratonu başlıyor! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Faruk Erdem canlı yayında anlattı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren maraton başlıyor. Asgari ücret bu yıl kaç lira olacak? Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret neyi değiştirir? Önceki yılların asgari ücretleri ne kadar? Hangi yıl ne kadar arttı? Ocakta asgari ücret ne kadar olacak? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

ASGARİ ÜCRET NEYİ DEĞİŞTİRİR?

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi artacak

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktar artacak

4- İş görmezlik ödeneği artacak

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek

7-Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.





ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

- 15 kişilik komisyon toplanıyor

- 5 TİSK, 5 TÜRK-İŞ temsilcisi katılıyor

- Hakem olarak kamuyu temsilen 5 kişi bulunuyor

BU YIL KAÇ LİRA OLACAK?

Yıllar Net Ücret Brüt Ücret Artış (%) Bir önceki yıl enflasyon (%)

2010 599,12 760,50 9.7 6.53

2011 658,95 837,00 9.96 6.40

2012 739,79 940,50 12.20 10.45

2013 803,68 1.021,50 8.61 6.16

2014 891,03 1.134,00 11.01 7.40

2015 1.000,54 1.273,50 12.30 8.17

2016 1.300,99 1.647,00 29.32 8.81

2017 1.404,06 1.777,50 7.92 8.53

2018 1.603,12 2.029,50 14.17 11.92

2019 2.020,40 2.558,40 25.45 20.30

2020 2.324,71 2.943,00 15,03 17,14

2021 2.825,90 3.577,59 21,56 14,60

2022 (T) 3.447,50 4.364,50 22,00 16,40

T: Tahmini