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Arsa-tarla satışında rekor! Satışlarda konut dışı gayrimenkulün payı ilk kez yüzde 58,3'e ulaştı

A Haber
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Giriş: 22.08.2023 15:54
Güncelleme:22.08.2023 16:07
Türkiye genelinde büyük çoğunluğunu arsa ve tarlaların oluşturduğu konut dışı gayrimenkul satışları ocak-temmuz döneminde rekor kırdı. Gelişmeleri A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek’in konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Aslı Orhan Demirel değerlendirdi.
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