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Altında yeni rekor mu geliyor? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 11:39
ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, altın fiyatlarına ilişkin tahminini güncelledi. Banka ons altının 3 bin doları aşacağını tahmin etti. Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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