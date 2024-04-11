Altında yeni rekor mu geliyor? İslam Memiş A Haber'de değerlendirdi

ABD merkezli yatırım bankası Bank of America, altın fiyatlarına ilişkin tahminini güncelledi. Banka ons altının 3 bin doları aşacağını tahmin etti. Finans Analisti İslam Memiş A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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