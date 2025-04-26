26 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Altında ralli sona mı erdi? Düşüş ne kadar sürecek?
ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşı sonrası piyasalar altüst olurken güvenli liman altın yukarı doğru fırladı. Suların durulmasıyla altında geri çekilmeler başladı. Altında seyir ne olacak? Altında düşüş ne kadar sürecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş anlattı.