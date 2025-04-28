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Altın geri adım attı! Yeni haftada rekor gelir mi?

Altın geri adım attı! Yeni haftada rekor gelir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 11:31
Haftalardır peş peşe rekor kıran altında düşüş devam ediyor. Uzmanlarsa "Bu bir alım fırsatı" diyerek yatırımcıları uyarıyor. Peki, güvenli liman altında bu düşüş devam edecek mi? Yeni haftada yeni rekorlar gelecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında merak edilenleri anlattı.
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