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ALTIN fiyatları yükselecek mi? Yılın ilk FED faiz kararı açıklanacak! Altın piyasası kararı nasıl karşılayacak?

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 13:59
Yılın ilk FED faiz kararı bugün saat 22'de açıklanacak. Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor. Karar sonrası altın yine rekor mu kıracak yoksa düşüş mü olacak? A Haber muhabiri Esra Keskin, Altın Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu. İşte detaylar...
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