01 Şubat 2023, Çarşamba
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ALTIN fiyatları yükselecek mi? Yılın ilk FED faiz kararı açıklanacak! Altın piyasası kararı nasıl karşılayacak?
Yılın ilk FED faiz kararı bugün saat 22'de açıklanacak. Altın piyasasında da hareketlilik sürüyor. Karar sonrası altın yine rekor mu kıracak yoksa düşüş mü olacak? A Haber muhabiri Esra Keskin, Altın Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'a sordu. İşte detaylar...