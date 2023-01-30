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Haberler Galeri GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber'de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber'de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

Ons altının fiyatı 2 bin doların üzerine çıkar mı? FED'in kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında beklenen yeni zirve öncesi alım fırsatı ne zaman? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında tarih vererek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.01.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 14:19
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GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber’de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

Doların diğer para birimleri karşısında güç kaybetmesi altına olan talebi artırıyor.

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GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber’de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

Altın fiyatlarındaki iniş çıkış devam ediyor. Gözler bu hafta FED'in faiz kararına yöneldi.

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GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber’de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

Altının seyri ne olacak? Altında yeni zirve mi bekleniyor? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber’de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

Gram altın Ocak ayında yüzde 6 değer kazandı. Özellikle altının ons fiyatından almış olduğu destekle bu seviyeleri gördük.

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GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber’de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

BU HAFTA KRİTİK

Bu hafta önemli. ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası faiz kararları açıklanacak. Bu hafta biraz daha dalgalı bir seyirde işlemler gerçekleştirebilir.