GRAM ALTINDA yeni ZİRVE mi bekleniyor? İslam Memiş A Haber'de tarih ve rakam verdi: Düğünü ve altın borcu olanlar dikkat!

Ons altının fiyatı 2 bin doların üzerine çıkar mı? FED'in kararı altın fiyatlarını nasıl etkiler? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında beklenen yeni zirve öncesi alım fırsatı ne zaman? Finans Analisti İslam Memiş, A Haber canlı yayınında tarih vererek altın yatırımcılarına kritik tavsiyelerde bulundu.