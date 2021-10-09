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Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş'ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

A Haber
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Giriş: 09.10.2021 11:34
2021 yılının son aylarına girilirken altın yatırımcısının aklında hep aynı sorular var. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Alım için doğru zaman ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Flaş altın tahmini: Yeni zirveler görebiliriz FLAŞ ALTIN TAHMİNİ: YENİ ZİRVELER GÖREBİLİRİZ

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Flaş altın tahmini: Yeni zirveler görebiliriz
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