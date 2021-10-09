Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş'ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz
Son dakika altın fiyatları haberi... 2021 yılının son aylarına girilirken altın yatırımcısının aklında hep aynı sorular var. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Alım için doğru zaman ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Ons fiyatlarındaki yükselişle beraber gram altında son 3 ayın zirvesi yaşandı. Altında dalgalanmalar oldu. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.
Peki altındaki son durum ne? Yatırımcılar altına ne zaman yatırım yapmalı? Altın fiyatları düşer mi? Yoksa yükselmeye devam mı edecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ABD'DE CİDDİ EKONOMİK KRİZ
Altın fiyatları iki haftadır yükseliş trendinde. Özellikle dün tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra ons tarafında 30 dolarlık bir değer artışı gördük 1750 dolardan 1780 dolara çıktı. ABD'deki verilerin olumsuz gelmesi altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Ciddi bir ekonomik krizden bahsediyoruz ABD tarafında.
Tabii yurtiçi piyasalarda dolar / TL kurunun da hızlı yükselişleri gram altın / TL fiyatında ciddi anlamda destek vermiş oldu. Gram altın / TL fiyatı 507 lira seviyesine kadar yükselirken çeyrek altın 830, cumhuriyet altını 3.400 seviyesine kadar yükseldi.
"YENİ ZİRVELER GÖREBİLİRİZ"
Kısa vadede bu yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yani takip ettiğimiz bant aralığı 515-520 lira ama yıl sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş devam ederse yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz.
Geçen yıl 540 liraydı gram altın / TL fiyatının yeni zirvesi bu yılın sonuna kadar daha üst rakamlar görebilme ihtimalimiz güçleniyor
"KAR SATIŞINI BEKLEMELİ"
Ama kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar da kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor.
VATANDAŞLAR İÇİN ALIM FIRSATI
Genel görüntüye baktığımız zaman da dolar kurundan almış olduğu destek gram altın / TL fiyatının yükselişlerini destekler. O yüzden 500 lira seviyesinin altında sarkmalar olursa yılsonuna kadar önümüzdeki yıl düğün yapacak, altın borcu olan veya altına yatırımı olacak vatandaşlarımıza iyi alım fırsatları sunacaktır.
Yatırım yapmak isteyenler de uzun vadeli düşünmeli kısa vadeli dalgalanmalarda ters pozisyonda kalabilirler. Ama şu andaki küresel ekonomik tablo altın fiyatlarının yükseleceğini bize işaret ediyor.
Altın fiyatlarınla beraber gümüş gram fiyatı ve gümüş ons fiyatında da yükselişler gördük. Genelde emtia fiyatları son bir aydır yükseliş trendini devam ettirdiğini gözlemliyoruz.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Citroen Ami fiyatı ne kadar, kaç TL? Citroen Ami Türkiye'ye geldi mi? Yaş sınırı, ehliyet sınıfı ve tüm özellikler...
- 9 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Gözler ÖSYM'de! DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek yerleştirme taban puanlar ve boş kontenjanlar belli oldu mu?
- Memur ve emeklilere müjde! 3600 ek gösterge zammı ile memur maaşı ve ikramiye ne kadar olacak? Kimleri kapsıyor?
- ŞOK'ta %50'ye varan indirim kampanyası başladı! 9-31 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Okul ara tatil ne zaman? 2021-2022 Kasım ara tatili kaç gün yapılacak? MEB'den tatil açıklaması
- DGS ek tercihleri ne zaman? DGS ek tercih tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2021 Green Card başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Green Card başvuru formu nasıl doldurulur?
- 932.000 personel alımı yapılacak! 16 bin TL - 25 bin TL arası maaş veriliyor! Kanada, Almanya ve Finlandiya işçi alımı başvurusu...
- ÖSYM YKS açıklaması...140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercih tarihi açıklandı mı?
- Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?
- Rubik küpü tasarlayan Erno Rubik'in, küpün prototibini yaptıktan sonra çözmesi ne kadar sürmüştür?