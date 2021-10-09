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Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş'ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
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Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

Son dakika altın fiyatları haberi... 2021 yılının son aylarına girilirken altın yatırımcısının aklında hep aynı sorular var. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? Alım için doğru zaman ne? Altın almalı mı satmalı mı? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düğünü ve altın borcu olan vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.

Ons fiyatlarındaki yükselişle beraber gram altında son 3 ayın zirvesi yaşandı. Altında dalgalanmalar oldu. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

Peki altındaki son durum ne? Yatırımcılar altına ne zaman yatırım yapmalı? Altın fiyatları düşer mi? Yoksa yükselmeye devam mı edecek? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

ABD'DE CİDDİ EKONOMİK KRİZ

Altın fiyatları iki haftadır yükseliş trendinde. Özellikle dün tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra ons tarafında 30 dolarlık bir değer artışı gördük 1750 dolardan 1780 dolara çıktı. ABD'deki verilerin olumsuz gelmesi altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemeye devam ediyor. Ciddi bir ekonomik krizden bahsediyoruz ABD tarafında.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

Tabii yurtiçi piyasalarda dolar / TL kurunun da hızlı yükselişleri gram altın / TL fiyatında ciddi anlamda destek vermiş oldu. Gram altın / TL fiyatı 507 lira seviyesine kadar yükselirken çeyrek altın 830, cumhuriyet altını 3.400 seviyesine kadar yükseldi.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

"YENİ ZİRVELER GÖREBİLİRİZ"

Kısa vadede bu yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yani takip ettiğimiz bant aralığı 515-520 lira ama yıl sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş devam ederse yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz.

Geçen yıl 540 liraydı gram altın / TL fiyatının yeni zirvesi bu yılın sonuna kadar daha üst rakamlar görebilme ihtimalimiz güçleniyor

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

"KAR SATIŞINI BEKLEMELİ"

Ama kısa vade için TL'de yakalanmış TL'ye geçmiş veya altın alacak yatırımcılar da kar satışını beklemeli. Çünkü ciddi anlamda bir yükseliş olduğu için tekrar 500 altı rakamları beklemesi gerekiyor.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

VATANDAŞLAR İÇİN ALIM FIRSATI

Genel görüntüye baktığımız zaman da dolar kurundan almış olduğu destek gram altın / TL fiyatının yükselişlerini destekler. O yüzden 500 lira seviyesinin altında sarkmalar olursa yılsonuna kadar önümüzdeki yıl düğün yapacak, altın borcu olan veya altına yatırımı olacak vatandaşlarımıza iyi alım fırsatları sunacaktır.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

Yatırım yapmak isteyenler de uzun vadeli düşünmeli kısa vadeli dalgalanmalarda ters pozisyonda kalabilirler. Ama şu andaki küresel ekonomik tablo altın fiyatlarının yükseleceğini bize işaret ediyor.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

Altın fiyatlarınla beraber gümüş gram fiyatı ve gümüş ons fiyatında da yükselişler gördük. Genelde emtia fiyatları son bir aydır yükseliş trendini devam ettirdiğini gözlemliyoruz.

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

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