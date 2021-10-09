Altın fiyatları tırmanışa geçti! Fiyatlar düşer mi yükselir mi? İslam Memiş’ten flaş tahmin: Yeni zirveler görebiliriz

"YENİ ZİRVELER GÖREBİLİRİZ"

Kısa vadede bu yükselişlerin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yani takip ettiğimiz bant aralığı 515-520 lira ama yıl sonuna kadar tabii ons tarafta tekrar yükseliş trendi devam eder ve dolar kurunda da yükseliş devam ederse yeni zirveler, yeni seviyeler görebiliriz.

Geçen yıl 540 liraydı gram altın / TL fiyatının yeni zirvesi bu yılın sonuna kadar daha üst rakamlar görebilme ihtimalimiz güçleniyor