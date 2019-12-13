Altın almalı mı satmalı mı? Çin ve Rusya'daki hareketlilik neyin göstergesi? |Video

Vatandaşlar birikim ve geleceğe yatırım için altın piyasasını yakından takip ediyor. Peki her zaman vatandaşın güvenli limanı olan altın fiyatlarında sün durum ne? Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Rusya ve Çin'deki hareketlilikler altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Tüm bu merak edilen soruların yanıtı haberimizde... Öte yandan Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? gibi en güncel altın fiyatlarına da sitemiz üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Vatandaşlar birikim ve geleceğe yatırım için altın piyasasını yakından takip ediyor. Peki her zaman vatandaşın güvenli limanı olan altın fiyatlarında sün durum ne? Altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi? Altın almalı mı yoksa satmalı mı? Rusya ve Çin'deki hareketlilikler altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Tüm bu merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Öte yandan Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? gibi en güncel altın fiyatlarına da sitemiz üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.