Almayan pişman oldu altında rekorlar kırıldı! Gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları ABD ÜFE rakamlarının beklentilerin altında gelmesinin ardından hızla yükseldi. Gram altın fiyatları bin 273 TL’nin üstüne çıkarak tarihi zirvesine tırmanırken ons altın ise 2048 dolara kadar tırmandı. Peki altında yeni rekorlar mı geliyor? Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürecek mi? Altın nereye kadar çıkabilir? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan finans analisti İslam Memiş değerlendirdi.

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