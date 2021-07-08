2 gün boyunca bankacılık işlemlerinin yapılamadığı için müşterilerini isyan ettiren Akbank'ta sorun çözüldü. Fakat dijital bankacılığa bu kadar ağırlık veren bankanın alt yapısındaki bu çöküş sektörde tedirginlik yarattı. Peki, Akbank krizi nasıl çözülecek? Mağdur olan Akbank müşterilerinin hakları neler? İşte ekonomi haberinin detayları...

İki gün bankacılık işlemleri yapılamayan Akbank dünya bankacılık tarihine geçti. Bankanın, kartlar çalışmadı, hesaplara erişilemedi, ATM'ler durdu, ödemeler aksadı

Dijital bankacılık sistemlerinde salı sabah saatlerinde başlayan sorun nedeniyle 43 saat bankacılık işlemi yapılamayan Akbank, müşterilerini isyan ettirdi.

Bankanın veri tabanının çökmesi nedeniyle yaşanan arıza 18 miyomdan fazla vatandaşı etkiledi.

Sosyal medyada isyan eden müşterilerin bir kısmı okul taksitini, bir kısmı ticari ödemelerini yapamadı.

Tepkiler ise çığ gibi büyüdü. Akbank'a karşı10 binlerce tweet atıldı.

Müşterilerin Akbank'a borcu haricindeki mağduriyetlerinin nasıl giderileceği ise halen bilinmiyor.

BANKA MÜŞTERİLERİNİN HAKALARI NELER? AKBANK KRİZİ NASIL ÇÖZÜLECEK?

A Para'ya konuşan İş ve Bankacılık Hukuku Uzmanı Özden Yağmuroğlu, "Bankalar kanunu şunu söylüyor bize. Bir mudi talebi halinde derhal ödemesini bankadan alabilmeli. Ya da eğer vadeli bir hesabı varsa vadesi dolmuş olması kaydıyla alabiliyor ama tabi ödemesi de alınmadığı için uzun vadede diğer kendisine ait başka ödemeleri yapamayacağı için tabi zararı doğacak ve bu zararla ilgili de tazminat yükümlülüğü söz konusu olabilecek." dedi.

Akbank'ta iki günlük sistemlerin çalışmaması sonrasında kademeli olarak sistemler devreye alındı. İlk olarak ATM'ler ardından da kartlı işlemler hizmete açıldı. Ardından da tüm hizmetler devreye girdi.

Akbank, 6 -12 Temmuz aralığında yapılan bütün işlemlerin ücretsiz olacağını açıklarken, alınan ücretlerin de iadesinin yapılacağını duyurdu.

Son yıllarda şube kapatarak çalışan sayısını sürekli azaltan ve internet bankacılığında iddialı olduğunu ifade eden bankanın dijital alt yapısında çöküş yaşanması ise sektörde olumsuzluk olarak algılandı. Gözler, bankacılık sektörünün teknolojik alt yapısına çevrildi.

SİSTEM SORGULANIYOR

Sektör profesyonelleri ise; "Pandemi sürecinde dijital bankacılığın önemi arttı. Bizler de bu alana çok ciddi yatırımlar yaptık. Fakat bu yaşanan gelişme vatandaşın sistemi sorgulamasına neden oldu" yorumlarını yaptı.









