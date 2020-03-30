Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yardım ödemeleri açıklaması: 1 Nisan'da başlıyor | Video

Son dakika haberi...Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk ayrıca, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.