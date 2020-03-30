30 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
30.03.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan yardım ödemeleri açıklaması: 1 Nisan'da başlıyor | Video

Son dakika haberi...Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk ayrıca, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Selçuk'tan yardım ödemeleri açıklaması: 1 Nisan'da başlıyor
Bakan Selçuk'tan yardım ödemeleri açıklaması: 1 Nisan'da başlıyor
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte o tarih
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte o tarih
Ramazan ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan ikramiyesi ne zaman yatacak?
Dolar ve Euro yükseliyor... İşte son durum
Dolar ve Euro yükseliyor... İşte son durum
Bakan Zehra Selçuk'dan A Haber'de flaş açıklamalar
Bakan Zehra Selçuk'dan A Haber'de flaş açıklamalar
Bakan Pekcan temassız ticaret çözümü...
Bakan Pekcan "temassız ticaret" çözümü...
Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Kısa çalışma ödeneği şartları neler?
Kısa çalışma ödeneği şartları neler?
Hazine'den fırsatçı firmalara yakın takip
Hazine'den fırsatçı firmalara yakın takip
Bakan Albayrak duyurdu! KOBİ'lere müjde
Bakan Albayrak duyurdu! KOBİ'lere müjde
Bakan Albayrak'tan 40 bin çiftçiye müjde!
Bakan Albayrak'tan 40 bin çiftçiye müjde!
14 bin sağlık personeli alımı ilanı!
14 bin sağlık personeli alımı ilanı!
Daha Fazla Video Göster