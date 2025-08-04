04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Ev sahipleri ve kiracılar için kritik gün geldi. Ağustos ayında sözleşmesini yenileyecek milyonlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamlarını bekliyordu. Bu rakamlar hem konut hem de iş yeri kiralarında uygulanacak zam oranını netleştirdi. Ağustos 2025 kira artış oranı yüzde 41,13 oldu.