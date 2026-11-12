İran-İsrail hattında savaş gerilimi! Netanyahu Trump'ı ikna etmeye mi çalışıyor?

ABD'deki seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalinin zayıfladığı değerlendirilirken, İsrail cephesinde savaş hazırlıklarına ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a saldırı konusunda ikna etmeye çalıştığı öne sürülürken, Tel Aviv'in orduya savaşa hazırlık talimatı verdiği iddia ediliyor. Tahran yönetimi ise ABD'nin olası saldırısına karşı Avrupa'daki Amerikan üslerini hedef alabileceği tehdidinde bulunuyor. Peki, Netanyahu Trump'ı ikna edebilecek mi? ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile İranlı Muhsin Rızai arasında görüşme gerçekleşecek mi? Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan aktarıyor.