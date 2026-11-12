Emekli maaşlarında yeni zam hesabı! 30-35 bin TL için masadaki 4 formül

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e revize etmesinin ardından gözler doğrudan emekli maaşlarına ve asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. İkinci 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 10 bandına oturmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı için yeni rakamlar ortaya çıktı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Meclis'e gelmesi beklenen yasal düzenleme, seyyanen zam, refah payı ve kademeli artış formüllerini tüm ayrıntılarıyla A Haber canlı yayınında değerlendirdi.