Başkan Erdoğan'dan Antalya'da yoğun diplomasi trafiği! Pezeşkiyan'a kritik mesaj: Müzakere masası kurulmalı

COP31 Liderler Zirvesi'nin dördüncü gününde Antalya'daki diplomasi trafiği hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya gelerek ABD ile İran arasındaki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması gerektiğini vurguladı. Başkan Erdoğan, "Daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulması önem arz ediyor" mesajını verdi. Erdoğan'ın bir diğer önemli görüşmesi ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile gerçekleşti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, kameraman Köksal Kılınç ile birlikte Antalya'dan gerçekleştirdiği canlı yayında Başkan Erdoğan'ın diplomatik temaslarına ilişkin son gelişmeleri aktardı.